Глава Люберец провел встречу с жителями в Наташинском парке

Глава Люберец Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в Наташинском парке. На встрече обсудили вопросы развития муниципалитета, образования и благоустройства.

Присутствовали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, депутат Московской областной Думы Лидия Антонова и депутаты округа.

За последние три года в Люберцах построили и открыли семь новых школ и двенадцать детских садов почти на 12 тысяч мест. Первого сентября откроется новая школа на 1100 учащихся в Островцах. В ближайшее время введут в эксплуатацию объекты в жилых комплексах «Томилино парк», «Егорово парк», а также детский сад в ЖК «1-й Лермонтовский». К новому учебному году в 49 образовательных учреждениях выполняют локальные ремонты.

Жители затронули вопрос ремонта улицы Инициативной. Ежегодно после обильных осадков проезжую часть подтапливает, поэтому в этом году при поддержке регионального правительства объект включили в госпрограмму на капитальный ремонт.

«Проект сложный — на участке много коммуникаций, поэтому в этом году выполним проектирование с последующим строительством, а полностью завершим работы по строительству ливневой канализации в 2027 году», — отметил Владимир Волков.

Жители также адресовали вопросы содержания жилого фонда управляющими компаниями и благоустройства территорий.