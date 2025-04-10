Глава Люберец провел встречу с жителями в гимназии № 41

Такие мероприятия в формате выездной администрации проводятся в муниципалитете на регулярной основе. Жителей интересовали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и многие другие темы.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что один из вопросов касался строительства школы в микрорайоне «Жулебино парк», который быстро растет и развивается. «Большая современная школа здесь очень нужна. Подрядчик сейчас активно ведет работы на объекте», — сказал руководитель муниципалитета. Планируется, что образовательное учреждение на 1500 мест будет сдано в эксплуатацию к 1 сентября текущего года.

Кроме того, для удобства жителей будет обустроен прямой подход к школе — сейчас пешеходам приходится делать большой крюк через весь микрорайон.

Жителей также интересовало благоустройство территории у детского сада в поселке ВУГИ. Владимир Волков объяснил, что объект открыли совсем недавно, и подрядчик еще приводит в порядок прилегающую территорию. Работы планируют закончить до конца мая. «Но будем настаивать на том, чтобы благоустройство завершили, конечно же, раньше», — подчеркнул глава Люберец.