Глава Люберец провел встречу с жителями дома № 15 на Комсомольской улице

Он отметил, что администрация, жители и управляющая компания будут внимательно контролировать процесс и сроки выполнения работ.

«Как и обещали жителям дома 15 по улице Комсомольской на выездной администрации, встретились у них во дворе с подрядчиком. Основная претензия жителей, и она справедливая, — низкий темп работ по капремонту крыши. Ранее специалисты некачественно выполнили охранные мероприятия — ряд квартир после осадков залило. Управляющая компания совместно с подрядчиком составила акты — собственники пострадавших квартир, безусловно, получат компенсацию. Сейчас задача № 1 — скорейшее завершение работ, но, конечно же, без потери качества. Подрядчик пообещал в ближайшие дни усилить объект еще одной бригадой», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, что в 2025 году в городском округе Люберцы планируется капитальный ремонт 204 многоквартирных домов — один из самых масштабных в Подмосковье. Уже выполнен ремонт по 45 адресам: заменено 17 кровель, обновлены восемь фасадов, а также проведена замена внутридомовых инженерных систем в 20 домах. Еще на 57 объектах работы продолжаются.