Глава Люберец провел встречу с жителями деревни Островцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 24 августа провел встречу с жителями в формате выездной администрации в микрорайоне «Новые Островцы» на территории школы-новостройки. Вместе с ним на вопросы жителей отвечали представители регионального Министерства образования, депутат Госдумы Роман Терюшков и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Особое внимание в ходе выездной администрации уделили вопросам работы управляющих компаний, текущего содержания территории, состояния дорожной сети и благоустройства микрорайона.

«Дорогие жители, спасибо за добрые слова по открытию новой школы в микрорайоне — знаю, что для многих родителей это событие было очень долгожданным. Благодарю за неравнодушие и участие в развитии городского округа Люберцы!» — отметил Владимир Волков.

Новая школа рассчитана на 1100 учеников. В ней оборудован актовый зал на 425 мест, два спортивных зала и пищеблок на 438 посадочных мест. На территории учреждения создан современный стадион с игровыми площадками, который по губернаторской программе «Открытый стадион» будет доступен для всех жителей микрорайона.

Первых учеников школа примет уже 1 сентября.