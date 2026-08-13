Глава Люберец провел встречу с жителями деревни Мотяково

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 11 августа провел встречу с жителями в формате выездной администрации в деревне Мотяково. Из-за сильного дождя беседу провели в автобусе.

В числе обсуждаемых тем — текущее состояние территории и работа общественного транспорта. В этом сезоне в Мотяково запланировано строительство новых линий наружного освещения по просьбам жителей.

Новые фонари появятся возле дома 37 (детская площадка и подъездная дорога), на участке от жилого комплекса «Кореневский Форт», дом 65, корпус 26 — до СНТ «Ветеран», а также на парковке напротив дома 65, корпус 47.

Одним из важных вопросов для местных жителей остается качество воды. В ближайшее время в рамках государственной программы планируется реконструкция водозаборного узла «Звездочка».

Не осталась без внимания и экологическая ситуация. Глава округа отметил, что промышленная зона в Мотяково находится под особым контролем администрации. Специалисты регулярно проводят экологические рейды и оперативно пресекают выявляемые нарушения.

«Даже обещанный синоптиками ливень не помешал нашей встрече. Дорогие жители, благодарю вас за неравнодушие и конструктивный диалог. Только сообща мы можем сделать наш округ комфортнее», — подчеркнул Владимир Волков.

Во встрече приняли участие старосты округа, представители Министерства чистоты региона, а также депутаты, которые отвечали на вопросы жителей.