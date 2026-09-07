Глава Люберец провел встречу с волонтерами в Малаховке

Волонтерское движение «Малаховские берегини» существует уже четыре города и насчитывает 35 неравнодушных женщин. Гуманитарный груз в зону боевых действий они отправляют примерно раз в месяц. Недавно, в помещении, где работают волонтеры, начался ремонт, свободного места почти не осталось. Транспорт для доставки тоже приходится искать каждый раз заново. С этими проблемами руководитель объединения Светлана Матвейко пришла на «выездную администрацию» и обратилась за помощью к главе округа.

Женщины рассказали Владимиру Волкову, как началось их движение — с вязаных носков для бойцов. Теперь это уже целая мастерская, где добровольцы вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети и собирают аптечки, упаковывают все в коробки для отправки на фронт. Глава Люберец приехал на встречу не с пустыми руками — он вручил активисткам волонтерские книжки, официально подтверждающие их статус.

За чаем в трапезной разговор перешел в практическое русло — обсудили, сколько места нужно для нормальной работы, где можно разместиться, как наладить регулярные отправки. Глава округа пообещал активисткам помочь и с помещением, и с транспортом.