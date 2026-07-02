Глава Люберец провел встречу с сотрудниками центра вертолетостроения

В Национальном центре вертолетостроения имени Миля и Камова в Томилино 30 июня прошла встреча главы Люберец Владимира Волкова с жителями в формате выездной администрации. На вопросы сотрудников предприятия ответили также заместители главы и руководители профильных управлений администрации округа.

Глава Люберец поблагодарил руководство Национального центра вертолетостроения и всех сотрудников предприятия за неравнодушное отношение и активное участие в жизни округа. Он подчеркнул, что такие встречи помогают оперативно решать вопросы, которые волнуют жителей.

«Обсудили планы по развитию округа, взяли в работу обращения сотрудников по работе управляющих компаний, содержанию и благоустройству общественных территорий и другие», — отметил Владимир Волков.

С графиком встреч главы в формате выездной администрации можно ознакомиться на официальном сайте люберцы.рф.