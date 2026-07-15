Глава Люберец провел встречу с сотрудниками сферы ЖКХ

На мероприятии присутствовали представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и работники коммунальных служб. Именно они ежедневно отвечают за бесперебойную работу инженерных систем, порядок и уют в домах и дворах.

Владимир Волков поблагодарил сотрудников за труд на благо жителей округа и отметил, что сейчас идет активная фаза подготовки жилого фонда, объектов и сетей к отопительному сезону. Особую благодарность он выразил за неравнодушие и участие в жизни муниципалитета.

Участники обсудили работу управляющих компаний, вопросы содержания территорий, реализацию программ благоустройства и другие актуальные темы. Все обращения и предложения были зафиксированы и взяты в работу для оперативного решения.