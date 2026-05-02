Глава Люберец провел встречу с сельскими старостами

Во Дворце спорта «Триумф» в среду, 29 апреля, состоялась встреча со старостами, уличкомами и председателями МКД в формате выездной администрации. Провел ее глава муниципалитета Владимир Волков. Основная масса вопросов касалась текущего содержания территории и работы управляющих компаний.

Владимир Волков отметил: «Службы продолжают ликвидировать последствия непогоды: распиливают и вывозят упавшие деревья, приводят в порядок территорию. Благодарю всех неравнодушных люберчан, кто приходит на помощь коммунальщикам!»

Также на выездной администрации все желающие могли принять участие во всероссийском голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Она реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению Президента России. Голосование ежегодно проводится Минстроем Российской Федерации.

От городского округа Люберцы для благоустройства представлены три объекта: сквер в поселке ВУГИ вблизи дома 3, пруд на улице Шевченко в Томилино и Гремячевский родник в Дзержинском. Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров. Территория, получившая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2027 году в первоочередном порядке.