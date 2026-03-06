Глава Люберец провел встречу с родительским комитетом округа

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 5 марта встретился с представителями муниципального родительского комитета. Участники обсудили развитие системы образования и планы по вводу новых учреждений.

В родительский комитет при управлении образованием входят 64 представителя от каждого корпуса общеобразовательных учреждений.

За последние три года в Люберцах ввели 7 новых школ и 13 детских садов, капитально отремонтировали 8 учреждений. В этом году в округе планируют открыть две школы на 1100 мест каждая — в ЖК «Томилино парк» и «Новые Островцы». Также готовятся к вводу детские сады в «Егорово парк» и «Томилино парк» и самый большой детский сад Подмосковья на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский».

Сейчас капитально ремонтируют гимназию № 5 «Интеллект» и детский сад лицея № 3 в Дзержинском, а также детский сад школы № 26 в Люберцах.

Владимир Волков отметил, что Люберцы — флагман образования Московской области. В «зеленую зону» регионального рейтинга по качеству образования входят 70% школ округа. Гимназия № 16 «Интерес» признана лучшей школой Подмосковья.

В завершение встречи глава поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил за активное участие в жизни округа.