Глава Люберец провел встречу с молодежным активом

Руководитель муниципалитета пожелал молодым людям продуктивной работы и новых полезных знакомств и выразил наставникам подрастающего поколения благодарность за воспитание ответственных граждан.

Владимир Волков отметил, что школа молодежного актива «ПРОДвижение» не имеет аналогов в Московской области. Более сотни волонтеров городского округа участвовали в образовательных программах различных направлений. Среди них такие, как «Эковолонтерство», «Патриотика», «Медиаволонерство» и многие другие. Специалисты и эксперты Федерального агентства по делам молодежи, Министерства информации и молодежной политики Подмосковья и Ассоциации «Добро.РФ» проводили для активистов разнообразные интересные тренинги, мастер-классы и

лекции.

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