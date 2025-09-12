Глава Люберец провел встречу с юными журналистами

Медианеделя продолжается в Люберцах. В рамках проекта глава городского округа Владимир Волков пообщался со школьниками — будущими журналистами.

Мероприятие проводят в округе уже почти 20 лет. Инициатором является главный редактор газеты «Люберецкий округ». Поддержку оказывает Союз журналистов Подмосковья.

Встречу с юными журналистами провел глава муниципалитета.

«По доброй традиции встретился с юными журналистами. Долго и конструктивно общались со студентами молодежного движения „СОЛЬ“ — приятно, что нашу молодежь волнует, как будет развиваться округ. Такие диалоги — важный шаг к тому, чтобы голос юных люберчан был услышан, а журналистика оставалась живой, открытой и социально ответственной», — сказал Владимир Волков.

Отметим, что цель «Люберецкой медианедели» — поднять престиж профессии журналиста и привлечь молодежь к медиаобразованию.