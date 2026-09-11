Глава Люберец провел встречу с юными журналистами

ХХ юбилейная медианеделя продолжается в Люберцах. Одним из событий стала встреча главы округа Владимира Волкова с воспитанниками студии журналистики «Диез».

Вопросы, которые подготовили ребята, касались развития инфраструктуры, экономических показателей, жилищно-коммунального хозяйства и даже применения нейросетей в городском управлении. Глава Люберец заметно удивился тому, насколько глубокими и взрослыми были эти вопросы от школьников.

В какой-то момент разговор свернул в сторону выбора будущей профессии, и гВладимир Волков прямо сказал ребятам, что округ заинтересован в молодых кадрах. Он отметил, что качественная местная журналистика невозможна без свежих лиц и новых идей.