Глава Люберец провел встречу с юными журналистами
ХХ юбилейная медианеделя продолжается в Люберцах. Одним из событий стала встреча главы округа Владимира Волкова с воспитанниками студии журналистики «Диез».
Вопросы, которые подготовили ребята, касались развития инфраструктуры, экономических показателей, жилищно-коммунального хозяйства и даже применения нейросетей в городском управлении. Глава Люберец заметно удивился тому, насколько глубокими и взрослыми были эти вопросы от школьников.
В какой-то момент разговор свернул в сторону выбора будущей профессии, и гВладимир Волков прямо сказал ребятам, что округ заинтересован в молодых кадрах. Он отметил, что качественная местная журналистика невозможна без свежих лиц и новых идей.
«Открытый диалог с молодежью позволяет лучше понимать, что волнует новое поколение и в правильном ли направлении движется развитие города. Приятно, что юные люберчане очень пытливы, неравнодушны и искренне любят свою малую Родину — будущее округа в надежных руках», — отметил глава Люберец.
Эта встреча стала для ребят не просто строчкой в школьном портфолио, а настоящим шагом в профессию. И кто знает, возможно, именно с такого диалога начинается большой путь в журналистике.