Глава Люберец провел встречу по благоустройству с жителями

Выездная администрация под руководством главы Люберец Владимира Волкова прошла 13 мая на базе школы № 8. Главной темой обсуждения стали планы по благоустройству территории муниципалитета в текущем сезоне.

Владимир Волков отметил, что Люберцы второй год подряд удерживают лидерство в Московской области по объемам реализации программ благоустройства.

«Обустроим 43 „народные тропы“, заменим асфальтовое покрытие в 35 дворах, еще по 43 адресам выполним ямочный ремонт „большими картами“, модернизируем 17 детских игровых площадок. Дорогие жители, благодарю вас за конструктивный диалог и прошу дать обратную связь по итогам встречи», — отметил Владимир Волков.

Планы работ сформировали на основании обращений жителей, поступивших в том числе на выездных администрациях. Вместе с главой на вопросы люберчан отвечали депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и представители Министерства чистоты региона.