Глава Люберец провел первую в 2026 году встречу с жителями

20 января глава округа Владимир Волков встретился с люберчанами во Дворце спорта «Триумф». На вопросы жителей ответили заместители главы, руководители профильных управлений и представители управляющих компаний.

«Основная часть вопросов носила сезонный характер и касалась текущего содержания территории. Работы по ликвидации последствий рекордных снегопадов в округе активно ведутся. Жители также адресовали нам вопросы, касающиеся работы соцсферы, развития инфраструктуры, содержания жилого фонда и другие. Подробно рассказали о мерах поддержки участников СВО и членов их семей», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Все адресные обращения взяли в работу для оперативного устранения. Глава округа поблагодарил жителей за неравнодушие и активное участие в жизни Люберец.

Подобные встречи с жителями округа Владимир Волков проводит регулярно, график можно посмотреть на официальном сайте администрации.