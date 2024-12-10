Глава Люберец провел оперативное совещание с руководителями ведомств

Еженедельное совещание прошло в администрации муниципалитета. Главы управлений и ведомств доложили руководителю городского округа Владимиру Волкову об обстановке за неделю с 3 по 9 декабря.

О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассказал заместитель главы Люберец Константин Карпов. За неделю не произошло аварийных отключений тепла, воды и электричества.

Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов сообщил о полученных от жителей муниципалитета обращениях, а также о том, как идет работа над выявленными ранее замечаниями.

Глава комитета по культуре Илья Рожников рассказал, какие культурно-массовые

мероприятия планируется провести в Люберцах на этой неделе, а заместитель

руководителя муниципалитета Андрей Сыров отчитался о развитии спорта.

Начальник управления МВД Евгений Романцев, сообщил, что за неделю в городском округе произошло 200 дорожных аварий, а также возбуждено 17 уголовных дел.

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