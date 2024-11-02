Глава Люберец проведет встречу с жителями поселка Малаховка

Глава городского округа Владимир Волков примет участие во встрече с жителями. Она состоится седьмого ноября в школе № 52, расположенной в поселке Малаховка.

Волков отметил, что на встрече можно будет обсудить актуальные вопросы, такие как капитальный ремонт домов и работа управляющих компаний. Жители смогут задать вопросы не только ему, но и его заместителям, представителям коммунальных служб и правоохранительных органов.

«Мы стремимся быть ближе к жителям и отвечать на их обращения», — добавил глава округа.

Он призвал всех желающих прийти и принять участие в диалоге. Информацию о графике встреч можно найти на официальном сайте администрации Люберец. Заместители главы тоже проводят выездные встречи, время и место которых можно узнать в социальных сетях.

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