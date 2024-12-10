Глава Люберец проведет прием жителей в Лингвистической школе 12 декабря

Глава Люберец Владимир Волков анонсировал выездной прием администрации, в котором он примет участие. Встреча пройдет в Лингвистической школе 12 декабря в 18:00.

Лингвистическая школа располагается на Сиреневом бульваре, 1.

«Уважаемые люберчане! В четверг, 12 декабря, проведем встречу с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам», — отметил Волков.

График приемов можно посмотреть на официальном сайте администрации.

Ранее прошла выездная встреча в Кадетской школе. Заместители главы, представители управляющих компаний, городских служб и правоохранительных органов ответили на вопросы в сферах работы коммунальных организаций, благоустройства, безопасности, торговли, дорог и транспорта.

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