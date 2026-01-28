Глава Люберец поздравил жительницу с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Глава округа Владимир Волков поздравил Александру Васильевну Голубеву с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Александре Васильевне было шесть лет, когда она вместе с семьей пережила блокаду Ленинграда.

Она на всю жизнь запомнила все трудности, через которые пришлось пройти в то тяжелое время. В Люберцы Александра Голубева с семьей переехала в 1969 году. Работала на заводе «Москабель», затем более 20 лет — во Всесоюзном НИИ «Альтаир», в детском саду номер 50.

«В лице Александры Васильевны благодарю всех жителей блокадного Ленинграда за стойкость и несгибаемый характер!» — сказал Владимир Волков.

Он уточнил, что в городском округе Люберцы в настоящее время проживает 25 жителей блокадного Ленинграда.

27 января 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она длилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества.