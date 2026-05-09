Глава Люберец поздравил участницу ВОВ с Днем Победы
Накануне 9 Мая в Люберцах поздравили участницу Великой Отечественной войны Адельфину Михайловну Мазятову. Глава округа Владимир Волков приехал к ней в Дзержинский и передал подарки и поздравления от президента России и губернатора Московской области.
Владимир Волков поблагодарил ветерана за подвиг и сказал, что все живы благодаря ему. Адельфина Михайловна ответила, что не заслужила таких слов, но глава округа настоял на своем.
Для ветерана подготовили праздничное поздравление с агитбригадой — артистами Дома культуры и школьниками. Первоклассники из отряда «Ангелы Победы» лицея № 3 исполнили для нее песню «Прадедушка». Адельфина Михайловна призналась, что не может встать и поклониться, но поклонилась бы до земли всем присутствующим.
Сегодня в Люберцах проживают 17 участников Великой Отечественной войны. Накануне 9 Мая каждого ветерана лично поздравляют представители округа, школьники и артисты.
Боевой путь Адельфины Михайловны начался летом 1941 года. В 16 лет она вместе с одноклассниками добровольно ушла на фронт. Служила связистом, участвовала в боях подо Ржевом, Вязьмой и Смоленском, защищала Москву и Ленинград. Несмотря на тяжелое ранение в 1942 году, она отказалась от демобилизации и продолжила службу.