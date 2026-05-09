Глава Люберец поздравил участницу ВОВ с Днем Победы

Накануне 9 Мая в Люберцах поздравили участницу Великой Отечественной войны Адельфину Михайловну Мазятову. Глава округа Владимир Волков приехал к ней в Дзержинский и передал подарки и поздравления от президента России и губернатора Московской области.

Владимир Волков поблагодарил ветерана за подвиг и сказал, что все живы благодаря ему. Адельфина Михайловна ответила, что не заслужила таких слов, но глава округа настоял на своем.

Для ветерана подготовили праздничное поздравление с агитбригадой — артистами Дома культуры и школьниками. Первоклассники из отряда «Ангелы Победы» лицея № 3 исполнили для нее песню «Прадедушка». Адельфина Михайловна призналась, что не может встать и поклониться, но поклонилась бы до земли всем присутствующим.