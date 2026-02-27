Глава Люберец поздравил труженицу тыла с вековым юбилеем

Руководитель муниципалитета Владимир Волков 26 февраля побывал в гостях у ветерана труда Тамары Инешиной. Глава Люберец поздравил труженицу тыла со 100-летием и вручил ей цветы и подарки.

Тамара Инешина долгие годы работала заведующей культурно-массовым отделом люберецкого Дворца культуры. За свою работу неоднократно была отмечена различными наградами. Вырастила дочь, а теперь помогает воспитывать внука и пять правнучек.

Владимир Волков передал ветерану труда теплые слова поздравлений от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и жителей городского округа.

«Очень приятно, что в Люберцах много долгожителей. Искренне верю, что секрет долголетия — крепкая дружная семья. От всей души желаю Тамаре Александровне крепкого здоровья, бодрости духа и только отличного настроения!» — сказал глава Люберец.