Глава Люберец поздравил с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Ивановне Бодровой исполнилось 96 лет. В 1941 году она выучилась на санитара и отправилась помогать раненым.
Глава городского округа Люберцы поздравил Марию Ивановну с 96-летием.
«От лица всех люберчан поздравил ее с присвоением звания „Почетный гражданин городского округа Люберцы“ — в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы мы выполнили поручение нашего президента. Искренне желаю крепкого здоровья, бодрости духа и только хорошего настроения! Низкий поклон за Великую Победу!» — сказал Владимир Волков.
Мария Ивановна, когда началась война, записалась на курсы медсестер и отправилась в Смоленскую область помогать раненым. Тогда ей было 13 лет. После Победы она работала на Люберецком авторемзаводе. На пенсии Мария Бодрова стала активным членом Совета ветеранов в Люберцах.
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