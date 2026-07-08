Глава Люберец посетил компанию по производству строительных смесей

Владимир Волков приехал на предприятие «СК Кварц» в Дзержинском. Это один из ключевых поставщиков сухих строительных смесей в центральной части России.

Глава муниципалитета ознакомился с производством и обсудил меры поддержки бизнеса.

Компания основана в 2007 году как производитель и поставщик нерудных материалов. Сегодня она постоянно расширяет ассортимент: выпускает быстротвердеющий наливной пол, плиточный клей для наружных и внутренних работ, штукатурки и другие строительные смеси.

На предприятии работает собственная лаборатория для контроля качества продукции и автопарк для оперативной доставки. Владимир Волков отметил, что администрация будет сопровождать предприятие на всех этапах развития, помогая с мерами поддержки.

Визит стал частью системной работы администрации по взаимодействию с промышленными предприятиями округа.