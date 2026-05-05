Глава Люберец посетил клуб атлетической гимнастики «Геркулес»

Клуб атлетической гимнастики «Геркулес» обратился к главе округа Владимиру Волкову с просьбой предоставить помещение большей площади. Во время визита глава Люберец пообещал помочь.

Клуб «Геркулес» создали в Люберцах в 1986 году группой единомышленников. Сначала тренировки проходили в помещении котельной, сейчас — в подвале дома в 115-м квартале. Несмотря на непростые условия, клуб сохранил и развил традиции, продолжая объединять любителей спорта разных поколений.

«В одной из таких „качалок“ подростком занимался и я — в микрорайоне Птицефабрика. Приятно, что эта часть люберецкой субкультуры, которая существенно изменила молодежную культуру позднего СССР, продолжает свою историю и имеет последователей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Вскоре спортсмены получат новое помещение для тренировок», — отметил Владимир Волков.

В клубе «Геркулес» сейчас занимается подрастающее поколение. Здесь располагается база для тренировок легендарной команды по силовым видам спорта «Любера», а также действуют секции самбо, бокса и тхэквондо.