Глава Люберец подписал соглашение с Ассоциацией старост Подмосковья

Глава городского округа Люберцы и председатель Ассоциации старост населенных пунктов Московской области Федор Степанов подписали соглашение о взаимодействии. Документ поменяет подход к работе с территориями.

В рамках сотрудничества запланировали провести выездные встречи администрации с участием старост и представителей профильных ведомств.

«Наш округ уникален в своем многообразии — в соседстве с новыми микрорайонами у нас продолжают развиваться и сельские населенные пункты. И, безусловно, без активного взаимодействия со старостами нам бы не удалось реализовать важнейшие для поселков и деревень проекты по программам губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Владимир Волков предложил создать первый в Подмосковье Совет сельских старост. В новый орган войдут ответственные за населенные пункты и председатели уличных комитетов, которые будут решать с администрацией вопросы местного значения.

«Спасибо председателю правления Ассоциации Федору Степанову за нацеленность на результат — уверен, что это сотрудничество позволит сделать нашу работу со старостами еще эффективнее. И особая благодарность за поддержку инициативы по созданию первого в Подмосковье Совета сельских старост!» — подчеркнул Владимир Волков.

На встрече подвели предварительные итоги года и наметили планы на будущее.