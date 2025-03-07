Глава Люберец подписал соглашение о совместной работе с академией физкультуры

Глава городского округа Владимир Волков и ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков подписали документ о взаимодействии и совместной деятельности в области развития физкультуры и спорта. Соглашение откроет новые возможности для жителей муниципалитета.

Владимир Волков рассказал, что администрация округа уже давно продуктивно сотрудничает с академией. Для юных жителей Люберец организованы тренировки по фигурному катанию, хоккею, танцам и плаванию в новом многофункциональном учебно-тренировочном комплексе на территории вуза.

«МГАФК — это альма-матер для подготовки кадров в области физкультуры и спорта для нашей страны, одна из визитных карточек городского округа Люберцы», — отметил руководитель муниципалитета.

Кроме того, в бассейне академии проходят бесплатные занятия для участников проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Владимир Волков поблагодарил Николая Чеснокова и коллектив вуза за оказанное доверие и готовность к взаимодействию.