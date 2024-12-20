Глава Люберец подписал соглашение о сотрудничестве с Госуниверситетом управления

Люберцы будут сотрудничать с Государственным университетом управления. Накануне с учреждением подписали соглашение о взаимодействии.
В мероприятии поучаствовали глава городского округа Люберцы Владимир Волков и ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
Благодаря соглашению стороны смогут реализовывать совместные проекты и программы в сфере науки и образования. Также новое сотрудничество позволит проводить общие мероприятия.
«Молодежь Люберец сегодня — это более 94 тысяч жителей. И мы понимаем, что подобные соглашения — это вклад в будущее нашего округа, в повышение квалификации кадров, дополнительная возможность для всесторонней реализации люберчан», — сказал Владимир Волков.
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