Глава Люберец обсудит с жителями строительство дублера Егорьевского шоссе

Волков обратился к жителям через свой аккаунт, заметив, что поступает много вопросов о строительстве новой дороги. В ответ администрация решила провести встречу именно в этом районе, пригласив представителей регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В диалоге примут участие заместители главы, представители управляющих и коммунальных служб, правоохранительных органов и депутатского корпуса.

Глава Люберец пригласил всех, кто заинтересован в обсуждении актуальных вопросов.

Встреча начнется в восемнадцать часов. График будущих встреч можно уточнить на сайте администрации округа.

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