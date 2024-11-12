Глава Люберец обсудит с жителями строительство дублера Егорьевского шоссе
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проведет встречу с жителями Томилино 14 ноября в школе № 8. Главной темой обсуждения станет строительство дублера Егорьевского шоссе.
Волков обратился к жителям через свой аккаунт, заметив, что поступает много вопросов о строительстве новой дороги. В ответ администрация решила провести встречу именно в этом районе, пригласив представителей регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В диалоге примут участие заместители главы, представители управляющих и коммунальных служб, правоохранительных органов и депутатского корпуса.
Глава Люберец пригласил всех, кто заинтересован в обсуждении актуальных вопросов.
Встреча начнется в восемнадцать часов. График будущих встреч можно уточнить на сайте администрации округа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».