Глава Люберец навестил эвакуированную многодетную семью из Суджи

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков навестил многодетную семью, которую эвакуировали из Суджи. Он пообещал привезти ноутбуки и велосипеды.

«Елена из Суджи воспитывает восемь несовершеннолетних детей — двоих родных и шестерых приемных. Их дом попал под страшный обстрел со стороны ВСУ, семье чудом удалось эвакуироваться», — отметил Владимир Волков.

Сейчас многодетная семья живет в Детской деревне SOS — Томилино. Взрослого сына взяли в плен. Ведется работа, чтобы вернуть его на родину

Глава Люберец Владимир Волков поручил обеспечить семью всем необходимым к школе. Он также пообещал привезли для детей ноутбуки и велосипед для активного отдыха.

Отметим, пункты сбора гуманитарной помощи в Люберцах работают в местном отделении партии «Единая Россия» в доме № 22 на улице Кирова и в Центре поддержки участников СВО и их семей в третьем корпусе дома № 120 на Октябрьском проспекте.

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