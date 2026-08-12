Глава Люберец наградил строителей к профессиональному празднику

Глава городского округа Владимир Волков встретился в неформальной обстановке с теми, кто делает Люберцы с каждым днем все удобнее и красивее. Руководитель муниципалитета обсудил со строителями за круглым столом развитие отрасли и поздравил с профессиональным праздником.

Каждый год в Люберцах строят новые объекты: школы, детские сады, жилые комплексы. Округ входит в число лидеров Подмосковья по вводу социальных объектов и строительству жилья.

Владимир Волков вручил представителям отрасли почетные и благодарственные грамоты за многолетний добросовестный труд и профессионализм.

«Такого объема строительства, как сейчас, не было никогда в Люберцах. Я как коренной житель абсолютно точно это скажу. Желаю всем, кто работает в сфере строительства, крепкого здоровья, семейного счастья, новых профессиональных побед и успешной сдачи всех запланированных объектов. Пусть каждый ваш проект приносит радость людям, а ваша работа всегда будет оценена по достоинству!» — сказал глава Люберец.