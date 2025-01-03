Глава Люберец исполнил новогодние желания детей из приемной семьи

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Благотворительная акция «Елка желаний» продолжается в Подмосковье. Накануне глава городского округа Люберцы Владимир Волков передал подарки еще двум детям.

Владимир Волков снял с «Елки желаний» просьбы от Нины и Никиты Богомол из Люберец. Ребята воспитываются в приемной семье, которая переехала в Подмосковье из Херсонской области в 2023 году.

«Нина попросила у Деда Мороза гибкое пианино, а ее братишка — железную дорогу. Искренне желаю Нине, Никите и их маме здоровья, успехов, благополучия  и всего самого доброго в новом году!» — сказал Владимир Волков.

Мама детей Анжела Юрьевна работает младшим воспитателем в дошкольном отделении гимназии № 56. Нина и Никита ходят в тот же детсад.

Напомним, что всероссийскую акцию «Елка желаний» инициировали активисты партии «Единая Россия». Впервые ее провели в 2018 году.

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