Глава Люберец и жители округа вышли на субботник по уборке снега

Мероприятие прошло на территории всего округа. Инвентарь для уборки выдавали управляющие компании, а участие в расчистке приняли взрослые и дети.

Зима 2026 года стала одной из самых снежных за последние годы, и в связи с этим коммунальные службы работают круглосуточно. Глава округа Владимир Волков отметил, что главная задача — справиться с последствиями снегопада максимально быстро. Он лично принял участие в уборке на улице Летчика Ларюшина.

Первым делом участники расчистили детскую площадку. Юные жители помогали родителям — например, двухлетний Михаил вышел с лопатой, а его мама Юлия Ромашина рассказала, что сын каждый день работает лопатой в снежную погоду, а наблюдение за тракторами для него лучше любых аттракционов.

Житель жилого комплекса «Жулебино парк» Андрей Зверев, который постоянно играет на этой площадке, признался, что хочет, чтобы здесь было чисто. В районе также работала бригада из 20 человек — учителя и старшеклассники школы № 41. Представитель гимназии Оксана Панченко отметила, что дети живут рядом и сами предложили помощь.

Участники субботника делились позитивным настроем, призывали всех заниматься спортом и быть здоровыми. Массовая уборка показала единство жителей и служб: даже рекордная зима не страшна, когда люди действуют вместе.