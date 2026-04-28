Глава Ленинского округа вручил первые паспорта 13 подросткам

«Сегодня вы впервые получаете паспорт — символ нашего государства. Надеюсь, этот день навсегда останется в вашей памяти. Желаю вам не бояться мечтать, ставить перед собой самые амбициозные цели и уверенно идти к их достижению. Учитесь и развивайтесь, чтобы в будущем трудиться на благо нашего округа, Подмосковья и всей России», — обратился к ребятам Станислав Каторов.

Вместе с паспортами подросткам вручили памятные подарки от администрации. Разделить торжественный момент пришли родители и близкие.

«Получать паспорт в такой торжественной обстановке было очень волнительно, но это радостное чувство. Сразу приходит ощущение, что ты стал взрослым, уверенным, у тебя появилось много новых возможностей. Мои главные планы — учиться, продолжать развиваться и заниматься спортом. У меня уже есть разряд кандидата в мастера спорта по гимнастике, и я надеюсь достичь еще больших высот», — поделилась ученица образовательного центра «Старт» Ева Колесник.

Каждый юный житель, достигший 14 лет, может принять участие в подобном мероприятии. Документы для оформления паспорта можно подать в многофункциональных центрах «Мои документы» Ленинского округа.