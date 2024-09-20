Глава Ленинского округа Станислав Каторов вручил паспорта еще 7 школьникам

Такие мероприятия в администрации проводятся ежемесячно. Любой, кто впервые получает паспорт гражданина Российской Федерации, может принять участие. Подать документы на оформление можно в четырех МФЦ Ленинского округа. За лето эту услугу в многофункциональных центрах нашего округа оформили 671 человек.

«Сегодня вы получаете не только новые возможности, но и дополнительные обязанности. Желаю вам гордо носить звание гражданина Российской Федерации, выбрать правильный путь в жизни и стремиться к своим целям. Уверен, что каждый из вас внесет вклад в развитие не только Ленинского округа, но и всей Московской области», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

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