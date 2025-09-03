Глава Ленинского округа Станислав Каторов проверил содержание улицы Строителей

В инспекции приняли участие заместители главы, руководители профильных направлений администрации и представители подведомственных служб.

«День города — это значимое событие для всех жителей. Наша цель — приложить максимум усилий, чтобы праздник оставил приятные воспоминания, хорошее настроение и ощущение комфорта. Уверен, что совместными действиями мы сможем хорошо подготовиться к этому важному дню. Все работы нужно выполнить оперативно. По объектам, требующим капитального ремонта, дал указание подготовить необходимую документацию для включения финансирования в бюджет будущего года», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов поручил подрядчикам и профильным службам восстановить тротуарные плитки, деревянные конструкции и отмостки на территории «Искры», а также привести в порядок резиновое покрытие на спортивной площадке, очистить фонтан, покрасить скамейки и выровнять дорожные знаки на Школьной улице.

В рамках благоустройства запланированы уборка территорий от мусора, сухих веток и палок, спил аварийного дерева на улице Строительной у дома № 27 и высадка новых деревьев. К празднику установят декоративные элементы и покрасят ограждения на улицах Строителей и Школьной.