Глава Ленинского округа Станислав Каторов поздравил работников культуры

В историко-культурном центре города Видное состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Поздравления и слова благодарности в адрес работников отрасли выразил глава округа Станислав Каторов.

На торжество были приглашены сотрудники школ искусств, библиотек, досуговых центров, клубов и других учреждений культуры Ленинского городского округа.

«Работники культуры — это душа и сердце нашего муниципалитета. Мы можем сколько угодно строить и ремонтировать красивые здания, но пока там нет вас, они будут оставаться пустыми. Только вы наполняете сферу культуры смыслом и несете эти смыслы подрастающим поколениям», — сообщил глава.

Станислав Каторов добавил, что одной из ключевых задач администрации является улучшение состояния учреждений культуры округа. Для этого уже направлены заявки на финансирование в министерство культуры Московской области.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения лучших сотрудников отрасли. Заведующая Молоковской библиотекой Елизавета Коробкина была удостоена диплома победителя конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник библиотеки».