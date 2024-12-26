Глава Ленинского округа Станислав Каторов подвел итоги работы в 2024 году

В Видном озвучили итоги работы администрации Ленинского округа по различным направлениям в уходящем году. Одним из ключевых результатов стал рост экономики муниципалитета.

Ежегодный отчет представил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он поблагодарил тех, кто ежедневно трудится на благо муниципалитета.

Участниками встречи стали ветераны и участники СВО и члены их семей. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Героя России Рашида Галлиулина, кавалеров Ордена мужества, офицеров, участников президентской программы Время Героев Анатолия Каткова и Сергея Котенкова, участника СВО и депутата местного Совета депутатов Дмитрия Белитского.

Также в мероприятии поучаствовали сотрудники учреждений и предприятий муниципалитета, общественники, волонтеры и депутаты.

В 2024 году увеличились доходы бюджета и инвестиции в Ленинском округе, также появилось 14 тысяч новых рабочих мест. Построили три поликлиники, шесть школ и восемь детсадов, реконструировали трубопровод системы отопления в Видном.

Кроме того, начали реконструировать Каширское шоссе, продолжили строить Южно-лыткаринскую дорогу, обновлять автопарк общественного транспорта.

«Как сказал наш президент во время недавней трансляции: „Я на Россию смотрю, как на семью“. Давайте и мы будем радоваться успехам и достижением наших жителей, как за родных и близких. Ведь только командная работа может привести нас к успешной реализации национальных целей», — сказал Станислав Каторов.

На встрече наградили отличившихся работников учреждений муниципалитета. Областные и муниципальные награды им вручили Станислав Каторов и депутат Мособлдумы Владимир Жук.