Глава Ленинского округа провел встречу с предпринимателями

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов встретился с предпринимателями на традиционном бизнес-завтраке. Основными темами обсуждения стали перспективы развития муниципалитета, разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

В мероприятии участвовали руководители крупных предприятий, депутаты, представители администрации, филиала Торгово-промышленной палаты, группы «Самолет» и Высшей школы экономики.

Беседа началась с обсуждения стратегии развития Ленинского городского округа на ближайшее десятилетие. Ее первый этап разработают до конца года.

Станислав Каторов отметил, что основной проблемой является недостаток качественных, высокооплачиваемых рабочих мест. Поэтому важно определить те точки роста, где могут появиться новые вакансии.

«Для этого нам нужно четко представлять, в каких направлениях будет развиваться округ, планировать создание зон развития промышленности, малого бизнеса, индустриальных парков, технопарков, производственных площадок. В этом плане для нас очень важно мнение бизнеса, который определяет среду для развития округа», — сказал глава Ленинского округа.