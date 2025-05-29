Глава Ленинского округа поздравил с Днем предпринимателя местных бизнесменов

Праздничный бизнес-завтрак организовали в усадьбе Тимохово-Салазкино в Ленинском округе. Его приурочили ко Дню российского предпринимательства.

Поздравили бизнесменов муниципалитета исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области Павел Шагин и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«У нас уже более 20,5 тысячи хозяйствующих субъектов, в том числе 508 крупных и средних предприятий, а также более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно вы создаете рабочие места, запускаете новые проекты, формируете будущее нашего округа», — сказал Станислав Каторов.

Глава округа вручил представителям бизнеса муниципальные и областные награды.

На мероприятии также озвучили основные экономические показатели, которых удалось достичь в 2024 году. Так, в округе создали 14 тысяч новых рабочих мест. Прирост инвестиций составил 80 миллиардов рублей — на 30% больше предыдущего результата.

Кроме того, рост налоговых доходов превысил миллиард рублей, а средняя зарплата на крупных и средних предприятиях муниципалитета составила 116,3 тысячи рублей.