Глава Ленинского округа посетил завод модульных конструкций

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов побывал с рабочим визитом на предприятии «Модуль-555», расположенном городе Видное. Глава округа ознакомился с производственными мощностями, а также обсудил с представителями предприятия текущие проекты и перспективы развития.

Завод в Видном входит в группу компаний «СУ-555» и специализируется на производстве префаб-конструкций — готовых модулей и компонентов зданий, которые значительно упрощают и ускоряют процесс строительства. Предприятие обеспечивает возведение социальных объектов и многоквартирных домов по программе реновации. Планируемая мощность завода позволит ежегодно строить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья с применением префаб-технологий.

Станислав Каторов отметил, что инновационное производство позволяет выпускать фасадные стеновые модули, а также модули отопления, канализации, водоснабжения, пожарного трубопровода, электрики и освещения.

«Применение таких конструкций сокращает сроки возведения объектов и повышает качество строительства. Особо важно, что предприятие создало более 600 новых рабочих мест для жителей нашего округа», — отметил глава Ленинского округа.