Глава Ленинского округа посетил производство мягкой мебели

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов побывал на предприятии «Мануфактура уюта». В ходе визита глава округа ознакомился с полным технологическим циклом производства — от разработки модели в конструкторском бюро до финальной сборки в обивочном цехе.

Площадь расположенной на территории муниципалитета фабрики составляет более 6 тысяч квадратных метров. Предприятие специализируется на выпуске мягкой мебели премиум-сегмента. На производстве трудится более 45 человек.

Генеральный директор компании Виктор Гылка рассказал, что фабрика производит качественную мебель для сна с использованием собственных инновационных технологий — многофункциональные модульные диваны с умными опциями, а также дизайнерские модели в различных стилях, оснащенные приспособлениями для повышения комфорта. В работе применяются только экологически чистые материалы, а готовая продукция проходит строгий контроль качества

Станислав Каторов обсудил с руководством компании меры поддержки, включая улучшение транспортной доступности вблизи предприятия и планы дальнейшего развития.