Глава Ленинского округа и депутат Госдумы посетили промышленное предприятие

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Госдумы Роман Терюшков 11 августа посетили производственную площадку компании «Конструкция». Предприятие специализируется на фасадном строительстве и производстве оборудования для автозаправочных станций.

Компания работает с 1994 года и за это время построила объекты в разных регионах России — от юга до Дальнего Востока. Производственная площадка занимает 4 тысячи квадратных метров, цеха оснащены оборудованием из Германии и Италии. Мощности позволяют выпускать до 100 комплектных АЗС в год.

«Компания работает с 1994 года и за это время построила объекты в разных регионах России — от юга до Дальнего Востока. Производственная площадка занимает 4000 квадратных метров, цеха оснащены оборудованием из Германии и Италии. Мощности позволяют выпускать до 100 комплектных АЗС в год», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В рамках визита состоялась встреча с руководством предприятия, на которой обсудили дальнейшие планы развития и стратегические направления работы. Также провели экскурсию по производственным цехам, ознакомились с циклом выпуска продукции — от металлообработки до финальной сборки и окраски.

Предприятие продолжает развиваться и наращивать производственные мощности. С 2006 года компания является официальным дистрибьютором ведущего европейского производителя алюминиевых профильных систем, что позволяет использовать современные технологии и материалы.