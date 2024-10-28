Глава Красногорска вручил первые паспорта еще 10 школьникам

Церемония вручения главного документа гражданина России юношам и девушкам, которые достигли 14-летнего возраста, прошла в администрации Красногорска. В торжественной обстановке паспорта получили 10 юных жителей округа.

Документ школьникам вручал глава муниципалитета Дмитрий Волков. Он поздравил ребят с этим важным событием и пожелал успехов на жизненном пути. Председатель городского совета депутатов Сергей Трифонов высказал пожелание, чтобы школьники в дальнейшем связали свою судьбу с Красногорском и работали на благо родного города.

В завершение церемонии школьники получили памятные подарки от администрации муниципалитета.

Большинство юных красногорцев пока не выбрали будущую профессию, но уже начинают понимать свою ответственность перед Родиной. Документ гражданина России дает ребятам не только новые права, но и новые обязанности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».