Глава Красногорска проверил ход капитального ремонта спортшколы

Глава городского округа Дмитрий Волков проверил ход капитального ремонта в отделении баскетбола КСШОР «Зоркий»: здание на улице Пионерской, где тренируются почти 600 воспитанников, ждет полное преображение к августу этого года. Работы идут в рамках региональной программы, рассчитанной до 2030 года, и находятся на личном контроле руководителя муниципалитета.

В настоящий момент в спортшколе, которая празднует полувековой юбилей, завершаются демонтажные работы. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад и полностью заменить кровлю (площадью более 1000 квадратных метров), обновить входную группу и внутреннюю отделку. Также в здании полностью заменят инженерные сети и спортивное оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

«А кровля тоже?» — «Кровлю под замену полностью», — такой диалог состоялся у главы округа с представителем подрядной организации во время обхода объекта.

Несмотря на масштабные строительные работы, тренировочный процесс для 587 воспитанников не останавливался ни на день. На время капремонта команды временно распределены по другим площадкам — в частности, в спортивных залах общеобразовательных школ Красногорска. Завершение всех работ и открытие обновленной спортшколы запланировано на август 2026 года.