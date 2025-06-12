Глава Красногорска провел выездной прием педагогов школы «Мозаика» в Путилкове

В Красногорске провели выездную администрацию в школе «Мозаика». Глава Красногорска Дмитрий Волков ответил на вопросы педагогов в формате прямого диалога.

Педагоги интересовались кадровым обеспечением в объектах здравоохранения, обустройством парковочных мест, изменением схемы движения внутри жилищных комплексов в поселке Путилково.

«Отрадно слышать вопросы опытных и молодых учителей — это подсказки в тех сферах развития, исходя из которых ставим задачи на перспективу», — прокомментировал Дмитрий Владимирович.

В проработку взяли вопросы, связанные с транспортной доступностью. Это направление остается одним из самых востребованных в поселке. До конца 2025 года запустят движение по тоннелю и примыкающим дорогам — это позволит разгрузить выезды и перераспределить потоки для жителей микрорайонов.

Глава округа Дмитрий Волков поблагодарил педагогов за неравнодушие и сопричастие в решении задач. Такая активность напрямую касается развития муниципалитета.