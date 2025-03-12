Глава Красногорска провел совещание по подготовке к весенне-летнему сезону

Расширенное оперативное совещание прошло в администрации городского округа. Руководитель муниципалитета Дмитрий Волков уделил особое внимание оперативной и качественной отработке задач по уборке территорий.

Городским службам предстоит привести в порядок дорожную сеть, тротуары, остановочные павильоны общественного транспорта, а также более 1800 контейнерных и свыше 1200 детских площадок, 5510 входных групп многоквартирных домов.

«Важным аспектом должна стать вовлеченность наших жителей в эту работу, а также высадка деревьев и озеленение территории», — сказал Дмитрий Волков.

Глава муниципалитета также обратил внимание на состояние памятных мест, мемориальных табличек и всего, что связано с 80-летием

Великой Победы. Дмитрий Волков поставил задачу провести обозначенные работы до 12 апреля, чтобы подвести итоги уже на общеобластном субботнике. При этом главным приоритетом названа ежесуточная динамика работ и единый подход к достижению результата.