Глава Красногорска посетил завод по производству полуфабрикатов

Глава Дмитрий Волков посетил производство компании «Красногорский МПК». Завод выпускает пельмени, манты, вареники, блинчики и другие полуфабрикаты.
Производственный цех компании «Красногорский МПК» более 10 лет является одним из стабильно развивающихся предприятий в Красногорске в сфере пищевой промышленности.
Компания изготавливает продукты повышенного спроса — полуфабрикаты, включая пельмени, манты, вареники и блинчики. Здесь стремятся автоматизировать производственные процессы, которые раньше требовали больших трудозатрат, а наличие сплоченной команды помогает развиваться. Компания отдает предпочтение качеству под слоганом «Сделано в Красногорске».
«Спасибо за труд всему коллективу предприятия, и, конечно, отдельная благодарность за социальную ориентированность и вовлеченность в сегодняшние вызовы времени — помощь и поддержку участников спецоперации», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
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