Глава Красногорска посетил завод по производству полуфабрикатов

Глава Дмитрий Волков посетил производство компании «Красногорский МПК». Завод выпускает пельмени, манты, вареники, блинчики и другие полуфабрикаты.

Производственный цех компании «Красногорский МПК» более 10 лет является одним из стабильно развивающихся предприятий в Красногорске в сфере пищевой промышленности.

Компания изготавливает продукты повышенного спроса — полуфабрикаты, включая пельмени, манты, вареники и блинчики. Здесь стремятся автоматизировать производственные процессы, которые раньше требовали больших трудозатрат, а наличие сплоченной команды помогает развиваться. Компания отдает предпочтение качеству под слоганом «Сделано в Красногорске».