Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил жительниц округа с Днем матери

В Красногорском роддоме глава городского округа Дмитрий Волков встретился с молодыми мамами, которые недавно стали родителями, а также с будущими мамами, ожидающими пополнения в семье. В преддверии Дня матери Дмитрий Владимирович поздравил женщин с этим важным и радостным событием в их жизни.

Особое внимание Дмитрий Волков уделил будущим мамам, среди которых есть многодетные семьи, ожидающие прибавления буквально в ближайшие дни. Так, 18 ноября Анна стала мамой во второй раз, подарив жизнь сыну, которого назвали Дмитрием. А уже на следующий день Дарья родила свою вторую дочь, которую назвали Викторией. Обе мамы и их малыши чувствуют себя хорошо, что стало поводом для теплых слов и поздравлений со стороны главы округа.

«С начала года в нашем роддоме появились на свет почти три тысячи малышей. Это стало возможным благодаря современным условиям, созданным в Красногорской больнице. Мы гордимся тем, что можем сказать: счастье рождается в Красногорске, а у мечты действительно есть адрес», — отметил Дмитрий Волков.

Теплая встреча стала настоящим праздником для молодых и будущих мам, которые получили заряд позитивных эмоций и поддержку в этот важный период их жизни.

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