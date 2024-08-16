Глава Котельников Сергей Жигалкин навестил семью участника СВО
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин встретился с семьей участника СВО Дмитрия Платонова. Недавно у них родилась дочка Яна.
Дмитрий приехал домой к семье на время отпуска. Сергей Жигалкин обсудили с Дмитрием службу на передовой. Ранее боец просил помочь с покупкой формы и ботинок. Глава исполнил его просьбу, а также передал подарок его новорожденной дочке.
Напомним, в округе ведется сбор гуманитарной помощи для пострадавших из Курской области. В рамках акции «Доброе дело. Курск, мы рядом!» в Котельниках открыты два пункта приема помощи.
«Пункты приема гуманитарной помощи, которые расположены у нас в ДК „Белая Дача“ и ДК „Силикат“ работают в ежедневном режиме. Сегодня мы объявили единовременный сбор помощи и завтра рейс отправляем в региональный центр», — рассказал заместитель начальника Управления социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.
Вся собранная гуманитарная помощь будет передана в региональный распределительный центр в Балашихе для дальнейшей централизованной доставки в Курскую область.
«Каждый набор, который мы сегодня принесли, обязательно дойдет до тех людей, которые нуждаются. От носков до медикаментов. Все это сейчас нужно нашим ребятам в Курске», — отметил Сергей Жигалкин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».