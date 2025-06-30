Глава Котельников проверил строительство школы и детского сада

Строительство воспитательно-образовательного комплекса продолжается в муниципалитете. На объекте побывали с инспекцией глава округа Михаил Соболев и депутат Государственной думы Роман Терюшков.

Работы ведутся по утвержденному графику. На площадке трудятся 210 рабочих и 20 инженерно-технических специалистов. Каменная кладка выполнена на 76%. Практически полностью завершены монолитные работы по конструктиву здания. Продолжается монтаж металлоконструкций и устройство кровли. Ведется прокладка сетей отопления, вентиляции и водоснабжения, электрических сетей и слаботочных систем,

Здание возводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В новом комплексе общей площадью более 33 тысяч квадратных метров разместят среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Здесь будет 84 учебных класса, актовый зал и четыре спортивных зала, две библиотеки, столовая, медпункт, административные, вспомогательные и подсобные помещения, а также 14 групп детского сада.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне 2026 года.